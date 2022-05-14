Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом пишет Вloomberg.
Его выступление в режиме видеообращения планируется 23 мая, в день открытия конференции.
"Мир находится в исторически поворотном моменте, и это требует от нас срочного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем", - сказал представитель Форума Ян Цопф.
По его словам, это будет важный "украинский момент" - большое внимание в Давосе будет уделено обсуждению будущего Украины, которое окажет влияние на глобальное сообщество.
Также отмечается, что среди украинских политиков, которые лично приедут на мероприятие, будут вице-премьер Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.