ВЭФ вынужден соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против России.

Международный экономический форум в Давосе заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с конгломератами, управляемыми олигархами.

ВЭФ вынужден соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против России, что означает разрыв связей с российскими банками и нефтяными компаниями. Об этом говорится в заявлении представительницы ВЭФ Аманды Руссо, сообщает Politico.

"Мы не сотрудничаем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями", — подчеркнула Руссо.

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