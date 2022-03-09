24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Международный экономический форум в Давосе заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с конгломератами, управляемыми олигархами.
ВЭФ вынужден соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против России, что означает разрыв связей с российскими банками и нефтяными компаниями. Об этом говорится в заявлении представительницы ВЭФ Аманды Руссо, сообщает Politico.
"Мы не сотрудничаем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями", — подчеркнула Руссо.
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