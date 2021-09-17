Давосский форум состоится в период с 17 по 21 января 2022 года.

В 2022 году Всемирный экономический форум вернется к оффлайн-формату. Планируется, что мероприятие будет проведено в швейцарском Давосе при личном участии лидеров государств и представителей бизнеса.

Об этом говорится в сообщении форума.

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Давосский форум состоится в период с 17 по 21 января 2022 года.

"Пандемия усугубила раскол в обществе. Это критический год для лидеров, чтобы собраться вместе и сформировать необходимые партнерские отношения и политику", — говорится в сообщении форума.

Всемирный экономический форум тесно сотрудничает со швейцарскими властями и экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения, чтобы принять меры, необходимые для безопасного проведения мероприятия.

Более подробную повестку форума организаторы объявят позже.

Всемирный экономический форум и пандемия:

В январе 2020 года Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) собрал около 3 тысяч участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продолжались с 22 по 24 января.

В августе 2020 года стало известно, что в связи с пандемией коронавируса Всемирный экономический форум в Давосе будет перенесен на начало лета 2021 года.

Впоследствии стало известно, что ВЭФ в следующем году пройдет не в Давосе, однако точное место тогда еще не было известно.

Позже оказалось, что форум состоится в Сингапуре.

25 января 2021 года начинал работу ежегодный давосский Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проводился в онлайн-формате с 25 по 29 января.

Автор: Елена Коваленко