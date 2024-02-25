Украина будет давить на партнеров, но альтернативы американскому оружию, которое нужно Силам обороны, нет.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украина, если вскоре Конгресс США не утвердит дополнительную помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на Форуме "Украина. Год 2024". В частности, у президента спросили, если Украина в течение следующего месяца не получит помощь от США, есть ли у властей внутренние резервы, кроме европейских денег, и на что государство рассчитывает.

"Во-первых, когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового. Что это оружие. Еще раз подчеркиваю, что в большинстве все эти деньги - это оружие, и поэтому, вы понимаете, какой будет результат - мы просто будем ослаблены на поле боя. И здесь я не могу вам сказать, что будет. И здесь у меня нет резерва", - подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что у Украины есть то оружие, которое есть в наличии.

"Мы будем искать другие возможности покупать оружие, брать еще дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров, где-то очень сильно просить", - заявил глава государства.

Он сказал, что речь идет о вопросах конкретных пакетов оружия и "наполнения конкретной защиты нашего государства".

Он привел пример, что система противовоздушной обороны Patriot стоит полтора миллиарда долларов.

"Да, но вы их не купите без Соединенных Штатов. Вот вам и ответ. Можно усилить противовоздушную оборону Украины без Соединенных Штатов? Нет! Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире является альтернативой - в низком количестве. Очень маленькие", - сказал Зеленский.

При этом, глава государства уверяет, что Украина найдет деньги, но нельзя найти такого большого количества оружия, которое есть в США.

Помощь США Украине

С октября 2023 года в Конгрессе США не могут окончательно согласовать одобрение запроса администриции президента Джо Байдена о дополнительной помощи объемом около $60 млрд.

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