Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украина, если вскоре Конгресс США не утвердит дополнительную помощь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на Форуме "Украина. Год 2024". В частности, у президента спросили, если Украина в течение следующего месяца не получит помощь от США, есть ли у властей внутренние резервы, кроме европейских денег, и на что государство рассчитывает.
"Во-первых, когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового. Что это оружие. Еще раз подчеркиваю, что в большинстве все эти деньги - это оружие, и поэтому, вы понимаете, какой будет результат - мы просто будем ослаблены на поле боя. И здесь я не могу вам сказать, что будет. И здесь у меня нет резерва", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что у Украины есть то оружие, которое есть в наличии.
"Мы будем искать другие возможности покупать оружие, брать еще дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров, где-то очень сильно просить", - заявил глава государства.
Он сказал, что речь идет о вопросах конкретных пакетов оружия и "наполнения конкретной защиты нашего государства".
Он привел пример, что система противовоздушной обороны Patriot стоит полтора миллиарда долларов.
"Да, но вы их не купите без Соединенных Штатов. Вот вам и ответ. Можно усилить противовоздушную оборону Украины без Соединенных Штатов? Нет! Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире является альтернативой - в низком количестве. Очень маленькие", - сказал Зеленский.
При этом, глава государства уверяет, что Украина найдет деньги, но нельзя найти такого большого количества оружия, которое есть в США.
Помощь США Украине
С октября 2023 года в Конгрессе США не могут окончательно согласовать одобрение запроса администриции президента Джо Байдена о дополнительной помощи объемом около $60 млрд.