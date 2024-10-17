Решение о передаче Украине 35 млрд евро за счет замороженных российских активов должны принять как можно скорее. Об этом президент Украины Владимир Зеленскийсказал во время встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
"После многих месяцев без необходимой военной помощи мы все же смогли запустить производство дронов и других систем вооружения. И поэтому мы нуждаемся в деньгах для увеличения внутреннего производства и надеемся, что мы сможем получить доступ к этим деньгам. Так же и те деньги, которые пойдут для людей, которые потеряли свои дома", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что сейчас для Украины приоритетами являются получение финансовой и военной поддержки.
"Но и зима приближается. И для нас зимы всегда сложные. А эта еще и опасная. Мы, конечно, подготовились. Мы выполнили свое "домашнее задание". Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны (ПВО). Более подробно об этом я здесь не скажу", - добавил Зеленский.
Замороженные активы РФ - что сообщалось
Накануне стало известно, что Соединенные штаты ведут переговоры с партнерами по возглавлению группы союзников, которые передадут Киеву помощь в размере до 50 миллиардов долларов. Отмечалось, что эти деньги Вашингтону будут компенсированы из доходов от замороженных российских активов.
По информации Politico, премьер Венгрии Виктор Орбан может помешать этому. В частности, политик не соглашается на продление санкций против России, которые гарантировали бы США возвращение этих средств. По мнению издания, таким образом Орбан пытается подыграть Трампу накануне выборов.