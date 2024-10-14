Орбан отказывается поддержать продление санкций против РФ на 36 месяцев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается заблокировать предоставление Украине кредита на 50 миллиардов евро из замороженных российских активов, и таким образом угодить Дональду Трампу.

Как пишет Politico, Орбан придумал, как позволить Трампу в случае победы на выборах выкрутиться из кредита в 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры стран "Большой семерки" планируют предоставить Украине.

"Венгрия заявила, что не согласится на изменение правил, которые позволили бы Вашингтону играть важную роль в предоставлении кредита, до окончания выборов в США", - пишет издание.

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Отмечается, что сейчас США настаивают на том, чтобы ЕС увеличил срок продления санкций против России как минимум до 36 месяцев, вместо 6 месяцев. Это позволит партнерам обезопасить себя от того, что страна ЕС сможет разморозить активы РФ для кредита Украины.

"В то время как все остальные лидеры выступают за продление срока действия санкций до 36 месяцев, как того требуют США, Орбан отказывается. А согласно правилам ЕС, все 27 стран-членов должны одобрить любые изменения в правилах санкций", - пишет издание.

И теперь, благодаря Орбану, США вряд ли примут существенное участие в этом кредите. Из-за этого расходы европейских стран - в том числе Венгрии - будут выше, чем в случае участия США.

"Однако для Орбана это небольшая цена. Плюсом для него будет то, что он приобретет столь необходимую добрую волю со стороны своего друга-республиканца", - отмечает Politico.

Как объяснил один из европейских дипломатов, если Брюссель и Вашингтон совместно возьмут на себя финансирование кредита то Трамп в случае переизбрания будет обязан обслуживать его в течение многих лет. Но если кредит будет одобрен без участия США, у него не будет таких обязательств.

"Им [Венгрии] все равно, придется ли Европе платить больше. Главное - помочь Трампу", - отметил он.

Кредит для Украины под доходы от активов РФ

Ранее УНИАН писал, что США предложили выделить Украине $50 миллиардов из замороженных активов РФ. Вашингтон ведет переговоры с партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь. А расходы будут возмещены за счет непредвиденных доходов от российских активов, которые были заморожены и по которым начисляются проценты в основном в Европе.

В то же время США готовы предоставить Украине $50 млрд такого кредита, если ЕС сможет на неопределенный срок продлить санкции против Москвы, чтобы гарантировать, что США не останутся на крючке выплат.

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