В пакет вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине новый оборонный пакет помощи объемом 425 миллионов долларов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам телефонных переговоров с президентом Джозефом Байденом.

Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за непоколебимую поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

По словам президента Украины, лидерство президента Байдена в объединении мира и крепкая двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять и защитить нашу независимость.

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"Благодарен Президенту Байдену, обеим партиям Конгресса и американскому народу за объявленный сегодня оборонный пакет на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение", - подчеркнул Зеленский.

Также, глава государства предложил американскому коллеге рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Кроме того, Зеленский и Байден обсудили важность дополнительных тренировок для украинских воинов.

"Отдельное внимание уделили будущему онлайн-заседанию Украинской оборонной контактной группы, формата Рамштайн. Проинформировал Президента Байдена о своем сегодняшнем обращении к украинскому парламенту, во время которого План победы получил твердую поддержку всех парламентских партий и групп. Завтра представлю его нашим партнерам из ЕС на заседании Совета Европы", - сообщил Зеленский.

Он сказал, что Украина продолжает работать с партнерами над воплощением Формулы мира. Зеленский добавил:

"Спасибо США за готовность помочь Украине укрепить позиции, чтобы принудить Россию к добропорядочной дипломатии".

В ближайшие месяцы США предоставят Украине дополнительные средства, включая сотни ракет для ПВО, десятки тактических систем противовоздушной обороны, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронеавтомобилей, добавили в Белом доме.

Международная помощь Украине - детали

Австралия в ближайшее время отправит Украине десятки танков Abrams M1A1, которые страна вывела из эксплуатации и заменяет новыми M1A2. Об этом заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой.

Сообщается, что Украина получит 49 танков Abrams M1A1 в рамках пакета военной помощи на 245 миллионов долларов. Австралийская армия использовала эти танки в период с 2007 по 2024 год в составе 2 бронетанковых полков.

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