Работа с новоизбранным президентом США Трампом уже активно ведется.

Президент Владимир Зеленский показал Дональду Трампу план принуждения Российской Федерации к адекватному восприятию мира.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире на Радио NV. Он отметил, что звонок Зеленского к Трампу после появления предварительных результатов выборов президента США был посвящен поздравлению с победой, фиксации позиции, готовности к сотрудничеству и активному обмену мнениями.

В то же время, он сказал, что этот звонок был не просто для поздравления. Еще в июле состоялся телефонный разговор, а в сентябре - встреча в Нью-Йорке.

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"Была встреча, на которой был представлен, в том числе, план принуждения России к адекватному мировосприятию, где были пункты, которые четко говорили о тех компетенциях, которые могут быть интересны Трампу с прагматических точек зрения и, которые укладываются в его понимание внешнеполитической стратегии по отношению к восточной Европе", - сказал Подоляк.

Он добавил, что уже есть определенные рабочие моменты, которые обсуждались на разных уровнях и продолжают обсуждаться. Подоляк отметил, что звонок Зеленского Трампу после победы того на выборах не был начальной коммуникацией. "Нет, с Трампом, с его окружением достаточно активно уже работают. Все сегодня только начинает выстраиваться", - сказал политик, отказавшись раскрыть какие-либо детали.

Также он сказал, что надо дождаться кадровых назначений в будущей администрации Трампа.

"Давайте дождемся формирования именно концептуальной администрации, когда будет понятно, кто занимается внешней политикой, кто - оборонными программами, а кто - национальной безопасностью", - сказал Подоляк.

По мнению советника руководителя ОП, сам Трамп является крайне активным харизматичным лидером и будет влиять на процессы, исходя из собственного понимания проблемы.

Подоляк считает, что психологически Трамп может играть только первым номером.

"Он всегда выступает с инициативой, поэтому, когда говорят о том, что Трамп может уменьшить помощь Украине и может смотреть в сторону РФ и оценивать ее инициативы - в том и проблема, что Путин инициирует все, что не учитывает интересы США, Европы, Украины. То есть, Путин предлагает ультимативное перераспределение влияния в глобальном политическом процессе. Путин говорит: я хочу быть номером один. Это несопоставимо с характером Трампа. И принимать те или иные предложения, которые будут абсолютно пропутинские или пророссийские, вряд ли президент США будет", - поделился мнением Подоляк и добавил, что в такой ситуации Трампу надо будет сформировать собственную позицию по войне в Украине.

По убеждению советника руководителя ОП, в настоящее время именно Трамп будет первым, а Путин - аутсайдером.

Трамп и война в Украине

По данным издания The Financial Times, Украина готовит "план победы" для администрации Дональда Трампа, предлагая потенциальные бизнес-сделки, доступ к ресурсам и размещение войск, чтобы повлиять на избранного президента США, известного прагматичным подходом к сделкам. Ранее, в "плане победы" Владимира Зеленского, составленном для Трампа, были изложены две ключевые идеи, которые представили Трампу на встрече в Нью-Йорке в сентябре.

Одна из них - предложение заменить часть американских войск в Европе украинскими силами после окончания войны. Вторая идея, разработанная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, близким к Трампу, предусматривает разделение критически важных природных ресурсов Украины с западными партнерами.

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