По словам президента, российские оккупанты не могут покорить украинцев, потому что не имеют такой силы, не имеют такого духа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы, нет такого духа", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты "держатся только на насилии, только на терроре, только на оружии, которого у них много".

"Но у оккупантов нет ни одной естественной основы для нормальной жизни и для того, чтобы люди могли чувствовать счастье и мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной. Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны. Только очень тяжелая борьба за выживание", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал бизнес возобновлять работу, а украинцев работать. Как заявил он в видеообращении, несмотря на все усилия, никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра.

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