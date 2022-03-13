Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны.
Об этом он заявил в видеообращении.
"Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы, нет такого духа", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что оккупанты "держатся только на насилии, только на терроре, только на оружии, которого у них много".
"Но у оккупантов нет ни одной естественной основы для нормальной жизни и для того, чтобы люди могли чувствовать счастье и мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной. Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны. Только очень тяжелая борьба за выживание", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал бизнес возобновлять работу, а украинцев работать. Как заявил он в видеообращении, несмотря на все усилия, никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра.