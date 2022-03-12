Он отметил, что Мариуполь оккупанты обстреливают круглосуточно.

Мариуполь, самый большой украинский город на побережье Азовского моря, находится в полной блокаде. Его обстреливают круглосуточно.

Об этом во время видеообращения к народам Европы сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Русские войска сбрасывают на Мариуполь авиабомбы, бьют ракетами. Они разбомбили в Мариуполе даже роддом и детскую больницу. Это ненависть ко всему живому. Они убивают детей и еще разрушают роддома и детские больницы, для чего? Чтобы украинки даже не рожали? И это по всей нашей стране. По всей Украине, которая страдает от российского вторжения", — рассказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что оккупанты уже разрушили десятки больниц, сотни школ, детских садов. Они разрушают университеты.

"Полностью уничтожают жилые кварталы – ковровыми бомбардировками. Представьте себе, что это такое. И как в этом выжить?" — обратился с вопросом к европейцам Зеленский.

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