Михаил Подоляк отметил, что не нужно оправдывать искусственное бессилие ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры Украины и Российской Федерации на данный момент невозможны. В Офисе президента Украины напомнили, на каких условиях возможен мир.

"К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны. Мы, насколько это возможно, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины.... А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", - заявил Гутерриш в интервью изданию El Pais.

По его словам, главная цель ООН - установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".

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В Офисе президента Украины отреагировали на такое заявление генсека ООН удивлением и напомнили, что мир "вполне возможен" в конкретных условиях

"Фраза генсека ООН Антониу Гутерреша, что "мир в Украине сейчас невозможен", несколько поражает", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

При этом он напомнил условия, при которых в Украине возможен мир:

Агрессору напомнят наконец соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию. Перестанут считать частью ООН и Совбеза ООН. Россия выведет свои войска из Украины.

"Не нужно плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно", - подытожил чиновник.

Переговоры Украины и России - последние новости

В 2022 году состоялись несколько раундов переговоров с Москвой при участии посредников, но это не принесло положительных результатов. При этом Москва время от времени выпрашивает переговоры.

Так, в марте 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы Кремль не отказывался от "переговоров" с Украиной. Кроме того, он говорил о необходимости переговоров, чтобы прекратить войну.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что для переговоров с Москвой необходимо прекратить боевые действий, вывести войска РФ и установить границу по состоянию на 1991 год.

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