Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уверен, что до конца года между Украиной и РФ возможны "реальные переговоры".
Как заявил Киссинджер в интервью CBS News, переговоры между двумя странами станут возможными благодаря Китаю.
"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, к концу года они достигнут апогея. Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах (между Украиной и РФ – УНИАН)", - сказал Киссинджер.
Переговоры Украины и РФ
В начале войны стороны провели несколько раундов переговоров, один из которых состоялся в Турции. Впрочем, значительного прогресса эти встречи не принесли. По состоянию на сейчас Украина и Россия контактируют крайне редко, чаще всего по обмену военнопленными.
Россия время от времени публично клянчит переговоры. В частности, в марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине, а несколько дней назад он заговорил о необходимость переговоров о прекращении войны против Украины.
Вместе с тем, Украина придерживается другой позиции по переговорам. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с РФ возможны только после прекращения боевых действий и вывода российских войск к границам Украины в 1991 году.
В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что, хотя Россия говорит о желании закончить войну, ее бомбардировки и обстрелы украинских сел и городов с целью убить как можно больше людей и захватить как можно больше территорий, свидетельствуют об обратном.