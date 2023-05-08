По прогнозу экс-госсекретаря США, это произойдет благодаря усилиям Китая.

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уверен, что до конца года между Украиной и РФ возможны "реальные переговоры".

Как заявил Киссинджер в интервью CBS News, переговоры между двумя странами станут возможными благодаря Китаю.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, к концу года они достигнут апогея. Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах (между Украиной и РФ – УНИАН)", - сказал Киссинджер.

Переговоры Украины и РФ

В начале войны стороны провели несколько раундов переговоров, один из которых состоялся в Турции. Впрочем, значительного прогресса эти встречи не принесли. По состоянию на сейчас Украина и Россия контактируют крайне редко, чаще всего по обмену военнопленными.

Россия время от времени публично клянчит переговоры. В частности, в марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине, а несколько дней назад он заговорил о необходимость переговоров о прекращении войны против Украины.

Вместе с тем, Украина придерживается другой позиции по переговорам. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с РФ возможны только после прекращения боевых действий и вывода российских войск к границам Украины в 1991 году.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что, хотя Россия говорит о желании закончить войну, ее бомбардировки и обстрелы украинских сел и городов с целью убить как можно больше людей и захватить как можно больше территорий, свидетельствуют об обратном.

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