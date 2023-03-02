В Офисе президента также напомнили России условия для начала мирных переговоров.

Сегодня, 2 марта, после встречи глав МИД стран G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, мол, Москва не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине. Он также добавил, что "Украину настраивают на продолжение войны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на это напомнил России условия для начала переговоров с Украиной о прекращении войны.

"Лаврову нужно наконец оценить "новые реалии на земле, где идут бои" и годовую продолжительность "трехдневной войны" и не пропагандировать переговоры на своих условиях... Ведь об условиях все сказано: вывели войска с чужой территории, восстановили границу-1991 и переходим к "серьезным переговорам", - отметил Подоляк.

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Украинская формула мира - что известно

Как сообщал УНИАН, осенью президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу достижения мира. Она состоит из 10 пунктов - от безопасности в различных сферах до восстановления территориальной целостности нашего государства.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль ни с кем не будет разговаривать на основе формулы мира, которую предложил президент Владимир Зеленский. Лавров также назвал "иллюзией" идею украинского лидера вывести оккупационные войска РФ из Крыма и с Донбасса.

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