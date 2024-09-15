Украинский президент отметил, что все страны равняются на решение именно Вашингтона.

Украина пыталась убедить власти США дать разрешение на удары американским оружием по объектам в глубине российской территории.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, это важно, поскольку все союзники равняются именно на решение США. "Все ждут и смотрят на решение США. После этого принимают свои решения. Это правда. И поэтому мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы, а не гражданскую инфраструктуру", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что Украина просто хочет иметь возможность атаковать базы, которые используются для бомбардировок украинской земли.

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"Эти самолеты... используют не только ракеты, они ежемесячно сбрасывают 4 тыс. управляемых авиабомб, только на востоке нашей территории. И эти бомбы и ракеты бьют по украинскому гражданскому населению, школам, энергетике. Наша энергетическая инфраструктура разрушена на 80% этими управляемыми бомбами", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что уже сказал западным партнерам, что с этим разрешением они тянули слишком долго.

"Сейчас РФ начала переносить свои самолеты на 300-500 км вглубь. После этого я вам скажу, что нам нужно больше разрешений", - подчеркнул президент.

Зеленский уточнил, что в настоящее время Украина не имеет разрешения на удары вглубь территории РФ.

Разрешение на удары по территории РФ

Украина уже давно просит союзников дать разрешение на удары их оружием по военным объектам в глубине территории РФ. Лидеры некоторых европейских государств, а также Канада заявили, что ВСУ должны получить это разрешение.

Ключевые союзники Украины - Германия и США это разрешение не поддерживают. Так, 14 веренсня Канцлер Германии Олаф Шольц не даст ВСУ разрешения на удары из немецкого оружия по целям в глубине территории РФ, даже если это позволят союзники.

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