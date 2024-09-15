По словам Шольца, позиция Германии касается и любого другого оружия, которое способно атаковать цели на большом расстоянии.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus из-за "большого риска эскалации". Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Шольца и призвал пересмотреть позицию.

"Нам определенно нужна поставка Taurus, бесспорно. Учитывая историю Германии можно понять Шольца, но сейчас необходимо занять четкую позицию на решающем этапе", - сказал Джонсон газете Süddeutsche Zeitung.

В то же время, по словам Шольца, позиция Германии касается и любого другого оружия, которое способно атаковать цели на большом расстоянии. Он подчеркнул, что это останется неизменным, даже если другие страны примут противоположное решение.

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Это не первый раз, когда Борис Джонсон выдвигает обвинения против канцлера. В 2022 году в интервью CNN он заявил: "Мнение Германии в определенный момент заключалось в том, что было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина сдалась".

Тогда представитель немецкого правительства жестко ответил, что "очень развлекательный бывший премьер-министр всегда имеет собственные отношения с правдой".

Разрешение на удары по территории РФ

Украина уже давно просит западных союзников разрешить бить их оружием по военным объектам в глубине территории РФ. Сейчас эта дискуссия разгорелась с новой силой. Лидеры некоторых европейских государств, а также Канада заявили, что ВСУ должны получить это разрешение.

Welt написало, что Шольц наотрез отказался дать разрешение на удары по РФ немецким оружием.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американские ATACMS.

The Guardian указывает, что США и Великобритания разрешили удары по России, но это не объявляется.

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр отметил, что Украина имеет твердое юридическое и военное право на удары по целям на территории РФ.

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