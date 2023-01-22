Вашингтон возмущен условиями Германии для поставки танков.

Министр обороны США Ллойд Остин поссорился с ближайшим советником канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом. Причиной конфликта между чиновниками стали танки для Украины.

Отмечается, что Вашингтон возмущен условиями Германии для поставки танков в Украину.

"Союзники Германии по НАТО отреагировали открытым непониманием или едва скрываемым гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США", - пишет издание Süddeutsche Zeitung.

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Глава Минобороны США пытался добиться обязательств по поставке Leopard 2 от Германии, а также разрешения Берлина для других стран. На этом фоне Остин разошелся во взглядах с доверенным лицом Шольца, а встреча чиновников была "напряженной".

Также издание пишет, что советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в разговоре с советником Шольца резко раскритиковал Берлин.

Рамштайн-8 - что известно

20 января состоялась встреча военных министров союзников Украины. В рамках переговоров США обязались предоставить ВСУ крупнейший пакет вооружений на 2,5 миллиарда долларов - БМП Bradley, почти сотня БТР Stryker, системы ПВО и боеприпасы.

На встрече представители стран не смогли решить вопрос с поставками танков Leopard, которые могут оказать решающее влияние на ход войны.

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