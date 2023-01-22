Американский политик считает, что Вашингтону необходимо подтолкнуть союзников к действиям

Американские законодатели призвали отправить Киеву хотя бы один танк Abrams. Политики считают, что такое решение создаст эффект домино и заставит другие страны передать Leopard 2.

По словам главы комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Маккола, Вашингтону необходимо подтолкнуть союзников к действиям, чтобы украинцы избежали затяжной, кровопролитной войны на истощение.

"Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к ... Как я слышал, Германия ждет, что мы возьмем на себя инициативу", - цитирует Маккола издание Politico.

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При это он считает, что если США передадут Украине хотя бы один танк, то другие страны последуют примеру.

"Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", - подытожил американский чиновник.

Передача танков Украине - что известно

Ряд стран заявили о готовности передать Украине танки Leopard, на на заседании "Рамштайн" этот вопрос так и не был решен. Дело в том, что поставки этих боевых машин от той же Польши должен согласовать Берлин.

Кроме того, Вашингтон до сих пор не принял решение о поставках американских тяжелых танков Abrams.

В то же время украинских военных отправят обучаться работе с Leopard и британских Challenger 2, что может свидетельствовать о положительном для Украины решении в дльнейшем.

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