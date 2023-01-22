Американские законодатели призвали отправить Киеву хотя бы один танк Abrams. Политики считают, что такое решение создаст эффект домино и заставит другие страны передать Leopard 2.
По словам главы комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Маккола, Вашингтону необходимо подтолкнуть союзников к действиям, чтобы украинцы избежали затяжной, кровопролитной войны на истощение.
"Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к ... Как я слышал, Германия ждет, что мы возьмем на себя инициативу", - цитирует Маккола издание Politico.
При это он считает, что если США передадут Украине хотя бы один танк, то другие страны последуют примеру.
"Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", - подытожил американский чиновник.
Передача танков Украине - что известно
Ряд стран заявили о готовности передать Украине танки Leopard, на на заседании "Рамштайн" этот вопрос так и не был решен. Дело в том, что поставки этих боевых машин от той же Польши должен согласовать Берлин.
Кроме того, Вашингтон до сих пор не принял решение о поставках американских тяжелых танков Abrams.
В то же время украинских военных отправят обучаться работе с Leopard и британских Challenger 2, что может свидетельствовать о положительном для Украины решении в дльнейшем.