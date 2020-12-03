Экс-политик лечится от недуга уже четвертый день.

Бывший депутат Рады Михаил Добкин заболел COVID-19.

Об этом политик написал в Instagram.

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Под фото на фоне снега Добкин уточнил, что ходит с вирусом уже более половины недели. «Без короны с «короной». Шел четвертый день борьбы», – пафосно подписал он снимок.

Судя по геолокации, экс-нардеп лечится в Старом Салтове под Харьковом.

Еще 6 дней назад Добкин участвовал в политическом ток-шоу на телеканале НАШ со студии. А неделю назад отдыхал с компанией в харьковском ресторане.

26 ноября еще Добкин критиковал подготовку власти к пандемии, но ответил, что со Степановым (министром здравоохранения – УНИАН) «повезло».

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Автор: УНИАН