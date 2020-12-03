Бывший депутат Рады Михаил Добкин заболел COVID-19.
Об этом политик написал в Instagram.
Читайте также"Имперские амбиции Путина схлопнулись": эксперт указал на провал пропаганды РФ на Донбассе
Под фото на фоне снега Добкин уточнил, что ходит с вирусом уже более половины недели. «Без короны с «короной». Шел четвертый день борьбы», – пафосно подписал он снимок.
Судя по геолокации, экс-нардеп лечится в Старом Салтове под Харьковом.
Еще 6 дней назад Добкин участвовал в политическом ток-шоу на телеканале НАШ со студии. А неделю назад отдыхал с компанией в харьковском ресторане.
26 ноября еще Добкин критиковал подготовку власти к пандемии, но ответил, что со Степановым (министром здравоохранения – УНИАН) «повезло».
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram