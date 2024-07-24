По его словам, Залужный послал чрезвычайно важное сообщение союзникам.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко прокомментировал обращение Валерия Залужного к британцам по поводу того, что те должны быть готовы непосредственно воевать.

"Относительно того готовы или не готовы воевать наши партнеры... Я думаю, он им донес правильную историю, особенно, когда цитировал американских генералов, что сейчас должны воевать все, или, как он сказал: будет поздно... Он добавил свое: иначе мы погибнем. Я думаю - это хороший итог его выступления", - подчеркнул Костенко в интервью на Radio NV.

Секретарь комитета добавил, что Залужный, еще занимая должность Главнокомандующего ВСУ, приходил на заседание комитета и озвучивал примерно те же тезисы.

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"Его тезис "технологическая война" и "война технологий" - он о ней говорил давно. И он человек, который может себе позволить эти тезисы говорить. Почему? Потому что он человек, который в плане войны имеет сейчас самый большой опыт, еще начиная от полномасштабного вторжения, когда у нас ничего не было практически, и мы удержали такое российское нашествие до того, как начали развиваться технологии, и сначала дроны", - отметил Костенко.

Валерий Залужный посол Украины в Британии

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне в качестве посла Украины.

Он поделился украинским опытом борьбы и подчеркнул важность поддержки Украины и укрепления коалиции свободного мира в противостоянии дестабилизации, агрессии и тирании.

Залужный призвал демократические нации задуматься над собственной защитой, а также поделился уроками, которые украинцы вынесли из полномасштабной войны. Так, он сказал, что войн необходимо избегать, но если они пришли - быть готовыми.

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