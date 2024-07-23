Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне в качестве посла Украины.

В своем Telegram-канале он сообщил, что во время выступления поделился украинским опытом борьбы и подчеркнул важность поддержки Украины и укрепления коалиции свободного мира в противостоянии дестабилизации, агрессии и тирании.

Он призвал свободные и демократические нации задуматься над собственной защитой, а также поделился уроками, которые украинцы вынесли из полномасштабной войны. Так, он сказал, что войн необходимо избегать, и если они пришли - быть готовыми.

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"Едва ли не самая сложная и важная составляющая - это готовность общества, основанная на честной и прозрачной коммуникации между правительством и людьми. Общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальные. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом", - сказал Залужный.

Во время войны необходимо концентрироваться на выживании, а ее использование в собственных целях является преступлением, добавил он. По мнению бывшего главкома, устойчивость украинской нации могут обеспечить технологии, использованные на поле боя.

Залужный добавил, что не сомневается в том, что тираны всегда будут использовать войны как инструмент удержания власти. Поэтому остальной мир должен выстраивать надежную защиту от них.

"Соблюдение вчерашних правил войны не приведет к сегодняшним или завтрашним успехам. Именно осознание этого может спасти многие многие жизни. Мы должны начать бороться с последствиями новых правил войны". Я взял эту цитату у американского генерала в отставке Стэнли Маккристала. А потом у него были такие слова: "Если нет, то мы все останемся позади". Но я бы сказал более категорично: иначе мы все погибнем", - закончил он свое выступление.

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