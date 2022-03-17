Появляется все больше фактов, свидетельствующих об ограниченных желаниях и способностях Китая помогать России.

"Безграничная" дружба Китая и России, похоже, дала трещину. Хотя КНР придерживается нейтралитета относительно войны в Украине, изолированная экономика России не способствует укреплению отношений между странами.

Об этом пишет CNN.

Теперь, когда экономика России подверглась санкциям со всего мира, появляется все больше доказательств того, что желания и способности Китая помогать своему северному соседу могут быть ограничены.

Китай является торговым партнером России №1, однако Пекин не считает этот рынок основным и наиболее перспективным. КНР имеет другие экономические приоритеты.

Торговля между странами составляла лишь 2% общего объема торговли Китая. В то же время у ЕС и США гораздо большие доли.

В течение последних двух недель Пекин принял меры в четырех сферах, чтобы дистанцироваться от изолированной российской экономики.

Китай не спасает рубль. Юань не торгуется полностью свободно, вместо этого движется в пределах, установленных чиновниками Народного банка КНР. На прошлой неделе они удвоили торговый диапазон рубля, что способствовало более быстрому падению рубля. Никаких услуг Москве по курсу рубля Пекин не оказывает.

Юань не торгуется полностью свободно, вместо этого движется в пределах, установленных чиновниками Народного банка КНР. На прошлой неделе они удвоили торговый диапазон рубля, что способствовало более быстрому падению рубля. Никаких услуг Москве по курсу рубля Пекин не оказывает. Отказ конвертировать резервы . Это важнейшая помощь, которую Китай мог бы оказать России. РФ имеет 90 миллиардов долларов в юанях, но Китай не позволил конвертировать эти деньги в доллары или евро. Пекин понимает репутационные риски, поэтому не решается на это.

. Это важнейшая помощь, которую Китай мог бы оказать России. РФ имеет 90 миллиардов долларов в юанях, но Китай не позволил конвертировать эти деньги в доллары или евро. Пекин понимает репутационные риски, поэтому не решается на это. Запрет экспорта запчастей самолетов. Китай отказался отправлять запчасти для самолетов в Россию после отмены поставок из Европы и США. РФ пытается договориться о запчастях с Турцией и Индией.

Китай отказался отправлять запчасти для самолетов в Россию после отмены поставок из Европы и США. РФ пытается договориться о запчастях с Турцией и Индией. Замораживание инвестиций в инфраструктуру. В начале марта Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в Пекине "в интересах банка" вышел из всех проектов, связанных с РФ и Беларусью, "по мере развертывания войны в Украине". Банк заморозил принятые или предложенные кредиты в размере 1,1 миллиарда долларов США, направленные на улучшение автомобильной и железнодорожной сети России.

Как сообщает УНИАН, 8 марта глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что выступает за переговоры между Украиной и Российской Федерацией. По мнению Си Цзиньпина, сейчас неотложная задача состоит в том, чтобы предотвратить обострение напряженной ситуации или выхода ее из-под контроля.

12 марта издание Financial Times написало, что руководство РФ попросило Китай предоставить вооружение и другую военную помощь.

По данным издания, в Белом доме обеспокоены, что Пекин может подорвать усилия стран Запада, которые оказывают помощь Украине в войне с РФ.

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