"Безграничная" дружба Китая и России, похоже, дала трещину. Хотя КНР придерживается нейтралитета относительно войны в Украине, изолированная экономика России не способствует укреплению отношений между странами.
Об этом пишет CNN.
Теперь, когда экономика России подверглась санкциям со всего мира, появляется все больше доказательств того, что желания и способности Китая помогать своему северному соседу могут быть ограничены.
Китай является торговым партнером России №1, однако Пекин не считает этот рынок основным и наиболее перспективным. КНР имеет другие экономические приоритеты.
Торговля между странами составляла лишь 2% общего объема торговли Китая. В то же время у ЕС и США гораздо большие доли.
В течение последних двух недель Пекин принял меры в четырех сферах, чтобы дистанцироваться от изолированной российской экономики.
- Китай не спасает рубль. Юань не торгуется полностью свободно, вместо этого движется в пределах, установленных чиновниками Народного банка КНР. На прошлой неделе они удвоили торговый диапазон рубля, что способствовало более быстрому падению рубля. Никаких услуг Москве по курсу рубля Пекин не оказывает.
- Отказ конвертировать резервы. Это важнейшая помощь, которую Китай мог бы оказать России. РФ имеет 90 миллиардов долларов в юанях, но Китай не позволил конвертировать эти деньги в доллары или евро. Пекин понимает репутационные риски, поэтому не решается на это.
- Запрет экспорта запчастей самолетов. Китай отказался отправлять запчасти для самолетов в Россию после отмены поставок из Европы и США. РФ пытается договориться о запчастях с Турцией и Индией.
- Замораживание инвестиций в инфраструктуру. В начале марта Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в Пекине "в интересах банка" вышел из всех проектов, связанных с РФ и Беларусью, "по мере развертывания войны в Украине". Банк заморозил принятые или предложенные кредиты в размере 1,1 миллиарда долларов США, направленные на улучшение автомобильной и железнодорожной сети России.
Как сообщает УНИАН, 8 марта глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что выступает за переговоры между Украиной и Российской Федерацией. По мнению Си Цзиньпина, сейчас неотложная задача состоит в том, чтобы предотвратить обострение напряженной ситуации или выхода ее из-под контроля.
12 марта издание Financial Times написало, что руководство РФ попросило Китай предоставить вооружение и другую военную помощь.
По данным издания, в Белом доме обеспокоены, что Пекин может подорвать усилия стран Запада, которые оказывают помощь Украине в войне с РФ.