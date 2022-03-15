Если Пекин поможет Москве - это будет означать вступление страны в прокси-войну с США и НАТО.

Перед вторжением РФ в Украину президент страны Владимир Путин встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине. В результате две страны объявили о партнерстве без ограничений.

Однако, действительно ли нет ограничений для китайско-российского партнерства, станет ясно в ближайшие дни после сообщений о том, что Москва обратилась в Пекин с просьбой о военной помощи, пишет издание Financial Times.

Если Си удовлетворит эту просьбу, Китай фактически вступит в прокси-войну с США и странами НАТО, поддерживающими Украину. Это решение может означать конец глобализированной экономической системы, способствовавшей чрезвычайному подъему Китая за последние 40 лет.

Короткая победоносная война РФ против Украины устроила бы Китай. "Вместо этого россия увязла. Западный альянс был восстановлен, и США и их союзники обнародовали новый арсенал экономических санкций, которые будут выглядеть очень угрожающими в Пекине", – отмечает издание, добавляя, что Китай не самодостаточен ни энергией, ни продовольствием.

Как сообщал УНИАН, 12 марта американский финансист и основатель фонда "Возрождение" Джордж Сорос в своей статье, которую опубликовало издание Project Syndicate, отметил, что перед вторжением президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обнародовали большой документ, в котором объявлялось о тесном партнерстве между двумя странами. "Я был удивлен, что Си явно дает Путину карт-бланш на вторжение и развязывание войны против Украины", - отметил Сорос.