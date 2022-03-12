По словам Сороса, Путин "решил наказать Украину за то, что она сопротивляется, и стал действовать без всяких тормозов".

Нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны.

Об этом в своей статье, которую опубликовало издание Project Syndicate, заявил американский финансист и основатель фонда "Возрождение" Джордж Сорос.

По мнению Сороса, эта война потенциально может уничтожить нашу цивилизацию.

В статье говорится, что перед вторжением президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обнародовали большой документ, в котором объявлялось о тесном партнерстве между двумя странами.

"Я был удивлен, что Си явно дает Путину карт-бланш на вторжение и развязывание войны против Украины", - отметил Сорос.

"Путин же, заручившись поддержкой Си, занялся осуществлением мечты всей своей жизни с невероятной жестокостью. Вскоре Путину исполнится 70 лет, и он чувствует, что, если он хочет оставить след в российской истории, ему надо действовать либо сейчас, либо никогда", - говорится в статье.

По мнению Сороса Путин намерен стать царем для России и, "придумав себе идею фикс, Путин явно утратил связь с реальностью".

"Я не знаю Путина лично, но очень внимательно наблюдаю за его возвышением и знаю, что он безжалостен. Он превратил в руины чеченскую столицу Грозный, а сейчас грозится сделать то же самое с украинской столицей Киевом", - написал финансист.

По словам Сороса, Путин ожидал, что русскоязычные украинцы будут встречать российских солдат с распростертыми объятиями, но сильно ошибся.

"Он [Путин - ред.] решил наказать Украину за то, что она сопротивляется, и стал действовать без всяких тормозов. Он бросил в бой всю российскую армию и игнорирует любые правила войны", - отметил Сорос.

По его словам, не исключено, что Россия проиграет эту войну, поскольку западные партнеры поставляют Украине оборонительные виды вооружений.

"Тем временем Си, похоже, осознал, что Путин сорвался с катушек...Си позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу и заявил, что поддерживает их миротворческие усилия. Он хочет максимальной сдержанности в этой войне, чтобы предотвратить гуманитарный кризис. Нет никаких гарантий, что Путин уступит пожеланиям Си. Мы можем лишь надеяться, что Путин и Си будут отстранены от власти до того, как они уничтожат нашу цивилизацию" - подытожил Сорос.

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