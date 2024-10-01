Дипломат заявил, что Путин должен проиграть, и это также должно быть признано им и его союзниками.

Международное сообщество должно принять то, что Украина победит и должно признать эту победу, а Путин проиграет, и это также должно быть осознано им и его союзниками.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на Варшавском форуме по безопасности, передает Укринформ.

"Украина должна победить и заявить, что она победила, и международное сообщество должно это признать ее победа. А Путин должен проиграть, и это также должно быть принято и признано им и его союзниками", - подчеркнул он.

Литовский министр отметил, что победа Украины - это единственный "жизнеспособный сценарий для Европы и Украины", а "статья 5 НАТО - это самая практичная гарантия безопасности, которую можно предложить Украине".

Другие заявления Ландсбергиса

В начале августа литовский министр заявил, что "несправедливые" санкции против "рядовых россиян", к отмене которых призывают так называемые российские оппозиционеры, на самом деле тормозят военную машину России. Дипломат жестко раскритиковал озвученный российскими "оппозиционерами" тезис о якобы невиновности "рядовых россиян" в войне, которую ведет РФ против Украины.

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