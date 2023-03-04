Президент Украины заверил, что Украина победит в войне с российскими оккупантами.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет жить рядом с Российской Федерацией после победы. Он отметил, что членство в Европейском союзе и НАТО обеспечит безопасность.

"Кроме того, мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина - это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия - это где-то возле Украины", - заявил Зеленский во время встречи со студентами во Львове с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

При этом европейский политик заверила, что Украина станет членом ЕС, а Европа будет с украинцами до победы.

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"Только Украина может решать, когда война завершится. Мы не можем говорить о мире без справедливости, без свободы, без суверенитета и территориальной целостности", - подытожила Мецола.

Украина в ЕС - что известно

28 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украины, президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе. 23 июня 2022 года Украине предоставили статус кандидата на членство в ЕС.

2 февраля текущего года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина демонстрирует прогресс в вопросе требований на членство.

В свою очередь член Европарламента Андрюс Кубилюс считает, что Украина может стать членом Евросоюза уже в 2029 году, если переговоры начнутся сейчас.

При этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что ЕС поможет сдержать агрессию Москвы после вступления Украины.

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