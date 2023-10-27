Он заявил, что не допустит сокращения финансовой помощи фермерам.

Словакия готова увеличить вклад в бюджет Евросоюза в течение четырех лет на 400 млн евро, чтобы Украина получила пакет помощи на 50 млрд евро. Но для этого у нее есть определенные условия.

Как сообщило издание Aktuality со ссылкой на канцелярию словацкого правительства, премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что в Брюсселе состоялась серьезная дискуссия об изменении европейского бюджета.

По его словам, Братислава готова увеличить вклад в бюджет ЕС, но для этого у нее есть несколько условий. "Мы не допустим сокращений фондов ЕС для поддержки фермеров и нейтрализации неравенства. Увеличенный бюджет Евросоюза пойдет на повышение коонкурентоспособности и борьбы с нелегальными мигрантами", – высказал он свое мнение.

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Фицо заявил, что финансовая помощь Киеву должна оказываться в обмен на гарантии, что европейские деньги не будут разворованы. При этом он считает, что часть этих денег следует направить на восстановление инфраструктуры на границе Словакии и на поддержку словацких компаний, которые присоединяться к восстановлению Украины.

Приход к власти Фицо

На парламентских выборах Словакии 25 октября победила партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо. Тогда же президент страны Зузана Чапутова утвердила новое правительство, которое возглавил Фицо.

Сам политик известен своей антиукраинской позицией. Еще перед выборами он не раз заявлял, что если придет к власти, то сразу же прекратит помощь Украине.

26 октября в Брюсселе он сказал, что Словакия отказывается предоставлять военную помощ Киеву и отныне будет иметь "собственное мнение в Брюсселе".

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