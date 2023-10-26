Теперь у Будапешта появился союзник в лице вновь избранного правительства в Братиславе.

Финансовая и военная поддержка ЕС сыграла решающую роль в 20-месячной обороне Киева от российской агрессии, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоизбранный словацкий коллега Роберт Фицо высказались против продолжения военной помощи, которая требует единогласия.

"Это очень тревожное событие, которое меняет динамику", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвующий в проектах по поставкам оружия на Украину, пишет The Financial Times.

Военная поддержка Украины со стороны ЕС осуществляется на двусторонней основе, но может быть возмещена из управляемого Брюсселем фонда, финансируемого странами-членами, для пополнения которого требуется единогласная поддержка. Последнее пополнение этого фонда произошло в январе, и последующие попытки пополнить его были заблокированы вето Венгрии.

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Теперь у Будапешта появился союзник в лице вновь избранного правительства в Братиславе. На прошлой неделе Орбан стал первым лидером ЕС, встретившимся с Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента. Венгерский лидер защитил свою встречу с Путиным и заявил, что гордится взаимодействием своей страны с Россией. Прибыв на саммит ЕС, Орбан заявил, что Венгрия проводит "ясную и прозрачную политику" взаимодействия с Россией и Путиным.

"Мы хотели бы держать открытыми все линии связи с русскими, иначе не будет шансов на мир", - заявил он.

Лидеры стран Балтии выразили обеспокоенность перспективой ослабления поддержки Украины со стороны ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал общение Орбана с Путиным "прискорбным". Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что отсутствие усилий со стороны некоторых стран-членов ЕС по совместному производству боеприпасов для Украины может дать "сигнал о том, что мы недостаточно серьезно относимся к обороне".

"Я очень обеспокоена тем, что некоторые дают понять, что мы не можем этого сделать и даже не стремимся к этому", - подчеркнула она.

Позиция Словакии и Венгрии относительно Украины

Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украина может еще десятилетие не получить военной помощи от государства.

По его словам, для Киева продуктивнее разговаривать "о мире" еще 10 лет, чем использовать оружие, чтобы безрезультативно "убивать друг друга". Об этом чиновник заявил во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам.

Соответствующее заявление в пользу того, что его правительство не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине, Фицо сделал перед саммитом в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет переговоров с Украиной для разблокирования выделения 500 млн евро на закупку оружия для ВСУ в рамках Европейского фонда мира.

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