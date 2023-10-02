Речь идет не просто о потере одного из многих партнеров Украины.

Победа пророссийского политика Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии может иметь для Украины значительно более серьезные последствия, чем просто потеря одного партнера из многих. Как пишет CNN, главной проблемой здесь является членство Словакии в ЕС и НАТО.

Во-первых, сама Словакия была достаточно мощным поставщиком оружия для Украины несмотря на то, что это небольшая страна даже по европейским меркам. Словаки передали украинцам значительное количество старых советских запасов собственной армии, включая собственную систему ПВО из столицы Братиславы.

Во-вторых, Словакия имеет мощную отрасль производства боеприпасов, которая была на службе Украины с начала российского вторжения. Уже в апреле прошлого года словацкое правительство пообещало увеличить производство критических артиллерийских боеприпасов в пять раз - чтобы удовлетворить потребности Украины в конфликте.

Видео дня

Но настоящая проблема даже не в том, что Украина может потерять поддержку такого важного партнера. Если Фицо таки сможет сформировать правительство, Словакия может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании антироссийских санкций и помощи Украине на уровне Европейского союза. До сих пор Брюсселю было трудно справиться с одним Виктором Орбаном, а теперь их станет двое.

CNN отмечает, что даже это – еще не конец. К антиукраинской коалиции в ЕС могут присоединиться и другие страны, где набирают популярность правые партии. В этом контексте в частности упоминается Польша, Франция и Германия.

Победа антиукраинских сил в Словакии

Как писал УНИАН, на внеочередных парламентских выборах в Словакии пророссийская партия Роберта Фицо опередила своих главных соперников: либеральную проевропейскую партию "Прогрессивная Словакия" и левоцентристскую партию "Голос".

За путинистов проголосовали почти 23% избирателей, тогда как "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,96 процента голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини – 14,71 процента.

"Война в Украине началась не год назад, она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске", — сказал Фицо на недавнем предвыборном митинге.

Вас также могут заинтересовать новости: