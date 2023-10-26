Он заявил, что теперь у Словакии будет собственное мнение в Брюсселе.

Словакия не будет поддерживать Украину в военном плане и отныне будет иметь "собственное мнение в Брюсселе".

Такую позицию озвучил новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время диалога с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Фицо заявил фон дер Ляйен, что "с сегодняшнего дня Словакия будет иметь собственное мнение в Брюсселе".

"Я также проинформировал президента Еврокомиссии, что новое словацкое правительство не будет поддерживать Украину в военном плане. Мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи", – добавил Фицо.

Он уточнил, что на это фон дер Ляйен ответила, что суверенное право каждого члена ЕС поддерживать или не поддерживать Украину оружием.

Приход к власти Фицо

25 октября стало известно о победе на парламентских выборах Словакии партии Smer-SD, которую возглавлял бывший премьер-министр страны Роберт Фицо. В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новое правительство, которое вновь поручили возглавлять Фицо.

Сам политик известен своей антиукраинской позицией. И еще перед выборами он не единожды заявлял, что если придет к власти, то сразу же прекратит помощь Украине.

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