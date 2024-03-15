Европейский дипломат отметил, что обеспечение помощи Украине общее дело всего мира.

Исход войны РФ против Украины будет "решен этой весной или летом". Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

Как сообщает Голос Америки, он призвал сохранить поддержку Украины на фоне задержек с военной помощью со стороны США. Боррель сказал, что украинская власть не может ждать результатов президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Во время визита в США Боррель встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном. Стороны обсудили пути укрепления партнерства между Евросоюзом и США в "решающий момент для глобальной дипломатии".

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В заявлении Госдепа говорится, что Блинкен и Боррель "подчеркнули непоколебимое трансатлантическое единство для поддержки Украины" в ее защите от агрессии РФ.

"Украина является самой большой заботой для нас, европейцев, и для вас также. Для общей безопасности. И российский агрессор не остановится. Мы должны это остановить. Вы много делаете; мы много делаем. Вместе мы можем сделать еще больше, чтобы поддержать украинцев в сложное время", - отметил Боррель.

Другие заявления Борреля

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Папа Римский Франциск "навлек на себя беду", когда сказал, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать мирные переговоры с РФ .

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