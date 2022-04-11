Президент Украины подчеркивает необходимость усиления санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что нет надежды, что Россия остановится сама - ее можно лишь заставить сделать это.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи, который транслировался во время информационного телемарафона.

"Нет и не может быть надежды, что Россия просто сама по себе остановится. Нет и не может быть надежды, что разум победит и российское руководство просто откажется от продолжения этой войны. Россию можно только заставить это сделать, можно только заставить искать мир. Заставить прекратить издеваться над людьми, заставить уважать независимую жизнь соседних народов, заставить покинуть территорию Украины", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, несмотря на уже примененные против России беспрецедентные санкции, она "еще не чувствует, что должна остановиться".

"Это значит, что нужно сделать еще значительно больше. И не только на государственном уровне. Нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой. Нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Но также нужно, чтобы мировые компании прекратили быть спонсорами этой варварской державы, которая считает, что имеет право разрушать жизнь народов, которая считает, что имеет право сеять по миру бедность, бесправие и смерть", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что "дошло уже до того, что Россия откровенно шантажирует мир ядерным и химическим оружием".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия готовит новое наступление, надеясь сломить национальное сопротивление Украины. Обращаясь к парламенту Южной Кореи, глава страны подчеркнул, что у их страны то вооружение, которое может быть незаменимым для Украины.

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