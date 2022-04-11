Подоляк допускает, что встреча двух президентом все же состоится.

В Офисе президента прокомментировали перспективы встречи Владимира Зеленского с российским коллегой Путиным.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, для "неплохого диалога" нужны две составляющих.

"Очень хорошо, если будет встреча президентов, но желательно, чтобы она состоялась после того, как мы уже покажем всю картинку недееспособности российской армии. Также все документы должны быть подготовлены, правильно подготовлены в рамках переговорного процесса. Когда будут две эти составляющие, а также президент, который абсолютно точно понимает оппонента, понимает, где и как он должен вести диалог, то мы получим неплохой диалог для Украины. Это моя точка зрения", - цитирует слова Подоляка сайт "Сегодня".

Он подчеркнул, что Украина сегодня является одной из самых конкурентно сильных и стабильных стран для восточной Европы.

"Мы прозрачная страна, мы открыты, у нас всегда были открыты границы. Почему мы до сих пор не в альянсах, не в европейских союзах. Все боялись РФ открыто. Они нам это и говорили: "Мы боимся". Поэтому мы были как бы с ними, но возле них. На самом деле мы всегда были уже интегрированы в концепцию свободы, в концепцию либерального мира, в котором живет Европа сегодня в отличии от России. А Россия всегда была интегрирована в свою любимую византийскую концепцию. Конечно, тяжело будет европейскому президенту говорить с византийским президентом", - говорит советник главы ОП.

Ранее в интервью журналистам Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не исключает, что встречи не будет.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович уверен, что Путин, прежде чем приехать на переговоры с Зеленским, "должен иметь какую-то психологическую победу".