Президент отмечает, что оккупанты сконцентрировали десятки тысяч своих солдат и колоссальное количество техники, чтобы попытаться нанести новые удары.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия готовит новое наступление, надеясь сломить национальное сопротивление Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи, который транслировался во время информационного телемарафона.

Зеленский подчеркнул, что Украина до сих пор не может установить количество своих погибших.

"От севера до юга страны, во всех районах, куда достигали российские снаряды, достигали бомбы, до сих пор продолжается разбор завалов. На части нашей территории еще продолжаются активные боевые действия. Россия готовит еще новое наступление, надеясь все же сломить наше национальное сопротивление. Оккупанты сконцентрировали десятки тысяч солдат и колоссальное количество техники, чтобы попытаться нанести новые удары", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что Россия только "начала с Украины".

"Следующие шаги их плана - это уничтожение других государств, попытка покорить еще другие соседние народы", - сказал он.

Президент напомнил, что ракетными и авиационными ударами по территории Украины Россия уничтожила уже сотни инфраструктурных объектов.

"Одних только образовательных объектов на сегодняшний день уничтожено уже 938. Больниц уничтожено почти 300", - сообщил Зеленский и добавил, что это "сознательная тактика российских войск".

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