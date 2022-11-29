Немецкий министр юстиции заверил, что Берлин твердо стоит на стороне Киева.

В Берлине признали свой вклад в войну Российской Федерации против Украины. Речь идет о поддержке российского газового проекта "Северный поток-2".

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заверил, что Германия твердо стоит на стороне Украины.

"Мы также должны четко сказать: с сегодняшней точки зрения, приверженность "Северному потоку-2" в ответ на аннексию Крыма была вкладом Германии в развязывание войны", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

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Роль Германии в строительстве "Северного потока-2" - что известно

Российский проект предусматривал строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа. Его маршрут проложили от побережья РФ через Балтийское море до Германии в обход Украины. Строителство газопровода лоббировала тогдашняя канцлер Ангела Меркель.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин остановил сертификацию газопровода якобы в ответ на решение Кремля признать "ЛНР" и "ДНР". Следом от поддержи проекта отказался немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды, который создали для обхода санкций США.

1 марта стало известно, что оператор "Северного потока-2" обанкротился из-за антироссийских санкций. А 23 августа президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод.

2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке подачи газа по "Северному потоку-1" на неопределенный срок.

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