Газопровод "Северный поток-2" должен быть полностью демонтирован.

Когда Россия воюет против Украины не должно быть ведения бизнеса со страной агрессором. Газопровод "Северный поток-2" должен быть полностью демонтирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды во время саммита Крымской платформы.

"Я хотел бы напомнить, что "Северный поток-2" начал действовать после захвата Крыма, нет поворота к обычному бизнесу с Россией, нет поворота к таким связям когда она воюет против Украины, оккупирует ее территории. Изменение политики на Западе это не просто прекращение "Северного потока-2", но также полная его ликвидация, демонтаж", - отметил Дуда.

Северный поток-2 - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства газопровода"Северный поток-2". Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

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