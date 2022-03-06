Глава МИД отмечает, что международные партнеры имеют четкое понимание, что Украина нуждается в боевых самолетах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что процесс получения Украиной боевых самолетов от международных партнеров является непростым, но это дело движется вперед.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

В частности, его попросили прокомментировать сообщение, что США обсуждают с Польшей возможность предоставления Украине истребителей.

"Обсуждал я этот вопрос с Блинкеном и с моим коллегой министром иностранных дел Польши. Непростой процесс с точки зрения многих его составляющих, но он движется вперед, и мы максимально его толкаем", - заявил Кулеба.

В то же время, глава МИД не сказал, о каких именно идет речь.

"Номенклатуру разглашать не могу по понятным причинам, но четкое понимание среди наших партнеров, нам нужны боевые самолеты для того, чтобы остановить варварское уничтожение наших городов и людей с неба", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, по данным издания Politico, страны ЕС не отправят Украине истребители, поставка которых была ранее анонсирована. Так, Польша заявила, что не будет посылать истребители в Украину. Кроме Польши, правительства Болгарии и Словакии также недавно исключили поставку военных самолетов в Украину.

5 марта Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которых обсуждалось, в частности, усиление оборонных возможностей Украины в защите неба от российской авиации и ракет. Переговоры состоялись на границе Украины и Польши.

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