Глава МИД считает, что Альянс как организация самоустранился от практических действий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что позиция Организации Североатлантического договора (НАТО) - отказ закрыть небо над Украиной - не вызывает уважения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время включения на Всеукраинском телемарафоне.

"Надо бить. Вопрос лишь, к сожалению, цены, которую мы платим за то, что НАТО демонстрирует свою нерешительность", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в этой ситуации возникла проблема не только для Украины, но и для Альянса, но там этого еще не осознают.

"Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно драться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепят восточный фланг НАТО. Но когда они не принимают каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО испытывает страх. А ничто так не мотивирует Россию, как чувство страха", - подчеркнул Кулеба.

При этом он убежден, что россиян пугает бесстрашие украинцев, которых ничего не сдерживает в защите государства.

"Когда НАТО ведет себя так, как оно сейчас ведет себя, то россиян это лишь только подбадривает и показывает им, что на самом деле НАТО сильное на словах, а не в действиях", - подчеркнул глава МИД.

В то же время, как добавил министр, в Альянсе существует политическое согласие, чтобы союзники на двустороннем уровне помогали Украине всем чем могут, но сам Альянс как организация по сути устранился.

"Мы должны об этом говорить честно. Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является таким, каким украинцы себе его представляли. По крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию - молодцы. Но пока их позиция не вызывает уважения", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 4 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе объяснил, почему они не будут закрывать небо над Украиной, отметив, что страны-члены имеют ответственность, чтобы исключить обострение войны России за пределами Украины. В Альянсе опасаются, что это приведет к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран.

Министр обороны Алексей Резников призывает НАТО изменить решение и закрыть воздушное пространство над Украиной, чтобы сделать бесполетную зону над нашей страной.