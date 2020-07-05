В ВМС Украины рассказали, как "готовятся к полномасштабной войне" с Россией

Главной целью оккупантов при таком развитии сценария будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

В Военно-морских силах Украины не исключают, что российская армия попытается зайти в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

Об этом в интервью «Думской» заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Главной целью оккупантов при таком развитии сценария будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война".

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При этом он напомнил, что дальность ракетного комплекса "Нептун", который Военно-морские силы Украины планируют принять на вооружение в следующем году, позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.

"Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы".

Неижпапа также отметил, что украинские подразделения готовятся не только к "окопной войне", но и к наступательным действиям. Кроме того, он рассказал и об усилении украинских позиций на море.

"Сейчас мы делаем усиление на море. Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота… Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз".

"Теперь моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придет к нам".

Как сообщал УНИАН, по мнению Неижпапы для Украины угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, и она никуда не исчезала.

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