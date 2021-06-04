По словам Зеленского, законопроект по ликвидации олигархической системы является только первым шагом, "это создание фундамента для противодействия олигархическому влияния".

Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 4 июня.

"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону (по ликвидации олигархической системы - УНИАН), у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусах олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним", - сказал он.

По словам Зеленского, законопроект о ликвидации олигархической системы является только первым шагом, "это создание фундамента для противодействия олигархическому влиянию".

Читайте такжеСНБО составит список олигархов: законопроект Зеленского опубликован на сайте Рады"Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект – первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И, да – этого больше не будет", – заявил Зеленский.

Закон об олигархах: подробности

2 июня президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации олигархической системы в Украине. Документ обозначен как неотложный для рассмотрения.

В пресс-службе главы государства отметили, что этот законопроект определяет круг этих лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

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Автор: Леся Лещенко