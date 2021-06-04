Точную дату обнародования не указывают, но заявляют, что это будет раньше, чем будет принят так называемый "антиолигархический закон".

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заверяют, что вскоре обнародуют перечень олигархов, и там не будет случайных людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после завершения заседания СНБО сообщил его секретарь Алексей Данилов.

Он отметил, что этот перечень будет публичным и открытым, и туда попадут только те, кто соответствует критериям олигарха, в частности относительно состояния в более 1,2 млрд грн, а также те, кто имеет значительное влияние на СМИ, будучи их владельцами.

"На сегодняшний день такие люди делятся на две категории: одни говорят, что не являются олигархами, что они - инвесторы, называют другие толкования, а другим наоборот очень хочется, чтобы их внесли в олигархи. Поэтому давайте дождемся принятия закона и принятия процедуры", - сказал Данилов.

Вместе с тем он отметил, что не следует понимать так, что список олигархов появится только после того, как будет принят соответствующий президентский законопроект.

Данилов объяснил, что сейчас СНБО собирает информацию о потенциальных олигархах, эта информация будет обработана и на ее основе будет создан этот список.

Комментируя вопрос журналистов о том, что законопроект слишком расплывчатый, не содержит конкретики, Данилов отметил, что надо с чего-то начинать, поскольку об олигархах и необходимости ограничить их влияние говорят уже 20 лет.

Секретарь СНБО надеется, что народные депутаты не выхолостят президентский законопроект, как недавно попытались это сделать в отношении закона о декларировании.

А если так произойдет, сказал он, то президент воспользуется своим правом вето.

"Главные вещи в этом законе должны остаться. Чтобы не было так, как с законом, который вчера проголосовал парламент, а Владимир Александрович (Зеленский) заявил, что будет налагать вето", - подытожил Данилов.

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Закон об олигархах: что известно

2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как безотлагательный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархах)» (№ 5599) .

Законопроект определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно документу, определять, кто в Украине является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны.

Как предполагается, закон должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

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Автор: Дмитрий Хилюк