Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия.

Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украине бронетранспортеры.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис. Бронетранспортеры M-113 будут отправлены по запросу Министерства обороны Украины. Их количество "не разглашается".

Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия.

Ранее в этом году Джим Джастис распорядился прекратить импорт спиртных напитков, произведенных в России. Губернатор также попросил Ассоциацию розничных продавцов Западной Вирджинии убрать уже имеющийся российский алкоголь со своих полок.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 800 млн долл. Он включает гаубицы и тактические дроны. Ранее США предоставили два пакета военной помощи по 800 млн долл.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, Украине необходима военная помощь от международных партнеров в виде вооружения, прежде всего тяжелого. Речь идет о системах ПВО, ракетах, противотанковых средствах.

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