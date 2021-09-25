Председатель ВР Разумков считает, что закон надо было принимать более профессионально и подготовлено с соблюдением норм Регламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте состоялась "вольная деятельность" депутатов при принятии закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"На самом деле, что сейчас происходит? Действительно, это коллизия. Но решение Верховной Рады принято. Если мы говорим о том, что вчера происходило в Раде - это отдельная дискуссия, потому что такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады", - заявил Разумков.

Он сказал, что закон надо было принимать более профессионально и подготовлено с соблюдением норм Регламента.

"Это не сокращенная процедура. Такой процедуры нет. Это не 119 статья (Регламента ВР - УНИАН), это комбинация двух статей - 119 и 45... И это была "вольная деятельность" коллег, запустивших этот процесс. У меня глубокое убеждение, что это было направлено на то, чтобы свести народных депутатов с правильного пути, - ввести их в заблуждение", - подчеркнул Разумков.

Он убежден, что "те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, - не поддержали такую процедуру". "Ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать", - сказал Разумков.

Председатель парламента заявил, что при голосовании за закон было допущено очень много ошибок.

Он добавил, что предостерегал всех коллег не прибегать к спешке при принятии закона.

"То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, когда не приглашались даже авторы правок на заседания комвтетов - это и привело к тому, что мы сегодня... должны проговаривать процедуру, как это произошло... и параллельно с этим мы тормозим этот процесс", - отметил спикер.

Он добавил, что сегодняшняя дискуссия о "процедуре" не способствует запуску антиолигархической реформы.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что "никакой коллизии нет". Он заявил, что " процедура", по которой был одобрен закон не новая, потому что ранее применялась во время предыдущих созывов Верховной Рады.

Стефанчук назвал два варианта выхода из ситуации.

"Почему решили, что была учтена та или иная поправка, - я сказать не могу. Поэтому мы обязательно дождемся решения, которое будет сделано и завершено аппаратом Верховной Рады, и мне кажется, что если действительно там найдется какая-то ошибка, для этого есть абсолютно нормальные варианты решения. Первый вариант - это по инициативе председателя Верховной Рады Украины устранить эти ошибки. А если председатель ВР не желает - у нас есть шесть месяцев для того, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, так как он вступает в силу через шесть месяцев", - подчеркнул Стефанчук.

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Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Многие депутаты возмущались, что законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из реестра олигархов принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

Устанавливается, что решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое и политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Автор: Виталий Саенко