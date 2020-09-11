Украина прекратила поставки воды через Северо-Крымский канал после оккупации полуострова в 2014 году.

В МИД РФ сравнили прекращение поставок воды в оккупированный Крым с "пытками и бесчеловечным обращением".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вода является "ограниченным природным ресурсом" и "фактором, имеющим определяющее значение для качества жизни и здоровья населения".

"Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно, она добровольно взяла на себя обязательства уважать, защищать и осуществлять зафиксированные в этих документах права человека", - сказала Захарова.

При этом она объявила, что "намеренное введение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств".

Захарова упомянула Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 6 (право на жизнь); Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию о правах ребенка.

Засуха в Крыму: что известно

Засуха в Крыму: что известно Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

В тот же день в ООН заявили, что «главную ответственность за обеспечение водой оккупированного Крыма несет Россия».

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Автор: Роман Цимбалюк