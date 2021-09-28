Председатель Верховной Рады назвал процедуру, по которой рассматривался и принимался закон, "непонятной", но считает, что все это произошло из-за спешки.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что во время рассмотрения закона об олигархах депутатов "намеренно ввели в заблуждение".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос о его отсутствии во время голосования за закон об олигархах, Разумков оценил происходившее в сессионном зале ВР, как "очень плохо".

"Ситуация вышла не то чтобы из-под контроля, она вышла из-под закона", - сказал он.

Читайте такжеПритула заявил о создании собственной политической партииНа вопрос, что, по его мнению, было сделано не так во время рассмотрения и принятия закона, спикер напомнил, что одновременно было учтено несколько поправок, которые не согласуются между собой, создавая юридическую коллизию. Речь идет о том, какой орган - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или Совет нацбезопасности и обороны - принимает решение о признании лица олигархом.

"В связи с тем, что была применена для меня непонятная процедура, потому что объединили некоторые статьи регламента, которые между собой не сочетаются, которые противоречат другим статьям... Они провели то голосование, которое провели. Причем я глубоко убежден, я об этом уже говорил коллегам, что, по моему мнению, депутатов намеренно ввели в заблуждение, поскольку что те, кто предложил эту процедуру, те, кто ставил ее на голосование, сами за нее не проголосовали", - отметил Разумков.

На уточнение, имеет ли он в виду первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, глава парламента сказал: "Я имею в виду и Руслана Алексеевича Стефанчука, и Федора Владимировича Вениславского, который был докладчиком по этому закону. И председательствующим был Стефанчук".

На вопрос, почему они, по мнению спикера, не проголосовали за закон, он сказал: "Я думаю, что понимая, что после этого будут последствия".

Разумков сообщил, что по ситуации вокруг этого закона представители оппозиции уже написали заявления в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Председатель ВР считает, что сложившаяся ситуация является "непрофессиональным подходом к подготовке и проведению этого вопроса".

"Я еще раз повторяю: я думаю, что депутатов ввели в заблуждение с процедурой рассмотрения... Если мы с вами говорим о том, что произошло, я уверен, что это произошло благодаря спешке. И я об этом предупреждал", - добавил Разумков.

Он заверил, что сделает все зависящее от него, чтобы этот закон в "правильной редакции, которая была проголосована Верховной Радой, был издан от Верховной Рады и направлен президенту на подпись".

Закон об олигархах

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон

"О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.

Депутаты, недовольные специальной процедуре рассмотрения законопроекта, по которой у них не будет возможности поставить на рассмотрение свои поправки к законопроекту, подписали заявление об отстранении первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания. Однако ВР отказалась это выполнять.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение ВР о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-й - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Как известно, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены парламентом, закон, которого они касаются, не может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.

Автор: Таня Поляковская