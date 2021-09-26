Советник главы Офиса президента отметил, что на парламент или на министров должен влиять не бизнес, как это в Украине сейчас, а избиратель.

Борьба с олигархами положительно отразится на экономике Украины и на каждом украинце.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов в интервью телеканалу "Дом".

Он отметил, что на парламент или на министров должен влиять не бизнес, как это есть сейчас, а избиратель.

"Избиратель выбирает народных депутатов. Они назначают министров и премьер-министров. Вот так работает демократия", - сказал Милованов.

Он напомнил, что для борьбы с олигархами в Украине принят пакет законов, которые определяют базовые понятия и критерии, по которым того или иного бизнесмена будут заносить в реестр олигархов. Также в нем ограничиваются контакты олигархов с политиками и чиновниками.

"И политики, и госчиновники должны тогда декларировать встречи с ними. Кстати, этот нюанс очень дискутируется. Некоторые считают, что это какое-то нарушение. И возможно, юридически надо будет еще какие-то детали прописать, и судебная практика покажет, как оно будет работать на самом деле", - отметил советник главы Офиса президента.

Милованов считает, что вводить положения закона на практике "надо аккуратно".

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"Надо соблюсти баланс между тем, что мы боремся с де-факто действующей системой власти, которая не соответствует тому, что написано в Конституции. Я имею в виду олигархическое влияние. В Конституции же запрещено олигархам влиять на парламент. На практике это нужно так имплементировать, чтобы мы строили цивилизованное общество, которое соблюдает законы и строит институции", - пояснил он.

Для примера он рассказал, как эта система работает в США.

"В Соединенных Штатах Америки, например, если две компании даже не бизнес и правительство, а просто две компании работают на одном рынке, то у них могут быть проблемы. Может быть признано незаконным, если они делятся информацией о ценах на свои продукты или объемы, или какие-то новые стратегии. Например, если у вас компания и у меня компания, мы встретились, попили кофе или пива, и я вам рассказал про свои новые продукты, то государство Соединенные Штаты Америки может нас оштрафовать, а иногда даже и посадить", - сказал Милованов.

Второй пример, по его словам, если компания хочет изменить налоги и для этого пытается лоббировать парламент.

"Тогда я (как компания) в течение 45 дней каждые полгода должен подавать отчет, в котором должен описывать не только с кем я говорил (из членов парламента), но и о чем я говорил, и сколько моя компания может потенциально заработать. Такое декларирование - немного другая форма, но такое декларирование есть и гораздо жестче во многих странах", - подчеркнул Милованов.

По его словам, и когда влияние олигархов снизится на Верховную Раду, на Кабинет министров, каждый украинец на себе почувствует положительные изменения в экономике.

Законопроект об олигархах

23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект об олигархах (№5599). За это решение проголосовали 279 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из 1270 поданных. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

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10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает прислать законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Ранее в эфире программы "Свобода слова" председатель ВР Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил этот проект закона в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

Автор: Тамара Отовская