Президент Украины дал совет руководству Венгрии и Словакии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Венгрии и Словакии не бояться Украины в Европе.

Об этом глава государства сказал в новогоднем поздравлении к украинцам.

Зеленский поблагодарил всех, благодаря кому Украина стоит и выстоит, а также "преодолеет свой путь к миру, сильной Украине", в том числе и к европейской Украине.

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"И это уже не просто слова - это реальность, которая наступила в июне этого года с открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. И это исторический результат. Этот путь уже бесповоротный. И Украина будет в Евросоюзе. И однажды Украина будет в НАТО и усилит Альянс. Усилит устойчивость мира. Единство Европы, которое определяет судьбу каждого народа на континенте", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, это единство должны уважать все.

"И Будапешт с Братиславой. Я знаю, и венгерский, и словацкий народы - на самом деле они с нами, с Украиной, с украинцами, на стороне правды. Правду должны признать и власти этих стран. Не надо бояться, что Украина будет в Европе. Надо делать все, чтобы в Европе не было России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не выстоит. Если сегодня Россия жмет вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать. Потому что россияне боятся свободных. Того, что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились при Путине, пошли в школу при Путине, пошли служить при Путине и гибнут за его больные идеи", - подчеркнул Зеленский.

Отношение Венгрии и Словакии к Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского Союза, что планирует дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем продолжать санкции против России.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он будет на этом посту, он будет выступать против принятия Украины в Североатлантический альянс. Хотя сама Словакия находится в НАТО с 2004 года и, до прихода Фицо, эта страна была одной из самых активных поставщиков помощи Украине, включая вооружение.

Также Фицо написал открытое письмо председателю Европейского совета Антониу Кошти и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем политик пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского за решение прекратить транзит российского газа с 2025 года.

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