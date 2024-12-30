По словам Фицо, Украине предлагали и другие варианты транзита газа, кроме российского, но Зеленский отверг и эти предложения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал открытое письмо главе Европейского совета Антониу Кошты и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем политик пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского за решение прекратить транзит российского газа с 2025 года.

Письмо опубликовано на странице Фицо в Facebook.

"Я подчеркиваю односторонний характер этого решения, поскольку Европейская комиссия в своем письме от декабря этого года, адресованном, в частности, вице-премьеру Сорвакии Денисе Саковой, недвусмысленно заявила, что заключение контрактов на поставку или транзит российского газа не запрещено законодательством ЕС на данном этапе, поскольку он не подпадает под санкции ЕС и импорт российского газа в настоящее время не запрещен другими положениями законодательства Союза", - написал он.

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По словам Фицо, Украине предлагали и другие варианты транзита газа, кроме российского, но Зеленский отверг и эти предложения. Он подчеркнул, что решение Киева нанесет серьезный финансовый ущерб странам ЕС.

"Нет сомнений, что одностороннее решение украинского президента окажет значительное негативное влияние на наши общие европейские усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу с быстро развивающимися странами мира", - заявил премьер-министр Словакии.

Фицо добавил, что подозревает, что Европейская комиссия и большинство стран-членов ЕС недостаточно проанализировали экономические последствия прекращения транзита газа через Украину, но не уверен в этом. Он предположил, что такой анализ мог быть проведен, но открыто не обсуждался с членами Евросоюза.

Премьер-министр Словакии в письме подчеркнул, что прекращение транзита газа через Украину якобы больше навредит ЕС, чем России. Он аргументировал свое заявление "объективными и убедительными документами", которые предоставила словацкая нефтегазовая компания SPP.

Конфликт Зеленского и Фицо из-за отказа Украины от транзита российского газа - что стоит знать

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины" за счет интересов народа этой страны. По словам главы нашей страны, поддержка российской агрессии является абсолютно аморальной.

За отказ Украины от транзита российского газа Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в нашу страну после 1 января 2025 года. В своем видеообращении премьер-министр Словакии назвал решение остановить транзит российского газа чрезвычайно дорогим и пустым "политическим жестом".

В ответ Министерство иностранных дел Украины призвало Европейскую комиссию отреагировать на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии. Внешнеполитическое ведомство указало, что нашей стране сейчас иногда приходится импортировать электроэнергию из-за оккупации ЗАЭС, постоянных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

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