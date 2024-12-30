Украина стремится развивать долгосрочные и стратегические отношения с новой Сирией.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит украинской делегации в Сирию. Как отметил глава государства в сети X, по его поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем посетили Дамаск с визитом.

В частности, украинская делегация провела важные переговоры с сирийской администрацией, лидером Ахмедом Аш-Шараа и министрами.

"Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии", - подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, как было обещано, первые 500 тонн украинской пшеничной муки должны прибыть уже завтра. А дальше будут новые поставки, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах.

"Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения. Ожидаю от министров Сибиги и Коваля отчета по результатам визита после возвращения в Украину", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, в Дамаске были проведены детальные и плодотворные переговоры с руководством сирийской администрации, ее лидером Ахмадом аш-Шараа, а также премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

По словам Сибиги, первой партии украинской муки хватит для обеспечения в течение месяца более тридцати трех тысяч сирийских семей, или 167 тысяч сирийцев.

В Украине ожидают, что новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины, и не будет признавать российскую попытку аннексии Крыма и временную оккупацию частей Донецкой и Луганской областей. Это должно проложить путь к восстановлению дипломатических отношений, политического диалога и работы дипломатических учреждений.

Также Украина готова возобновить обучение сирийских студентов.

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