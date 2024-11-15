Роберт Фицо заявил, что он не изменит своего мнения касаемо вступления Украины в НАТО

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что пока он будет на этой должности, он будет выступать против принятия Украины в Североатлантический альянс. Хотя сама Словакия находится в НАТО с 2004 года и, до прихода Фицо, эта страна была одной из самых активных поставщиков помощи Украине, включая вооружение.

"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который соответствует установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", - отметил Роберт Фицо, пишет "Голос Америки".

Когда Фицо пришел к власти, в октябре 2023 года, он заявил, что правительство Словакии перестанет помогать Украине в борьбе против России, якобы именно из-за поставок оружия война будет продолжаться. Однако гуманитарную и экономическую помощь, как сообщается, он поддерживает, как и желание вступления Украины в ЕС.

Видео дня

Членство Украины в НАТО, по его словам, могло бы привести к "Третьей мировой войне".

Другие заявления Фицо

Ранее УНИАН сообщал, что Фицо неожиданно намекнул на скорое окончание войны в Украине.

Кроме того, Фицо объяснил, что не так с планом победы Зеленского.

"Когда премьер-министры и канцлеры это слушали, многие чесали головы. По моему мнению, этот план является нереалистичным и невыполнимым, поэтому он даже не упоминается в итогах саммита", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: