Следующее продление санкций должно состояться в конце января, то есть после инаугурации Трампа у ЕС будет всего 11 дней на принятие решения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского Союза, что планирует дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем продлевать санкции против России. Об этом пишет, Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

ЕС ввел уже 15 пакетов санкций против Москвы из-за ее вторжения на Украину. Их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно состояться до конца января - всего через 11 дней после того, как Трамп должен принять присягу.

Продление санкций требует единогласной поддержки 27 государств-членов, что может позволить Орбану наложить вето.

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При этом, по словам источников Bloomberg, Орбан "удивил" своих коллег отказом "двигаться вперед с продлением".

"ЕС уже обеспокоен тем, что Трамп, который предположил, что может сократить или прекратить поддержку США Украине, заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным. Возражения Орбана вызвали ключевое беспокойство европейских лидеров: что венгерский лидер может объединиться с Трампом, чтобы разрушить единство блока в вопросе финансовой и военной поддержки Украины", - пишет издание.

Орбан и Трамп

ЕС часто сталкивался с в помощи Украине из-за Орбана, который заблокировал ряд шагов, направленных на дальнейшие санкции против РФ.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в СШАОрбан начал активнее продвигать свое видение относительно окончания российско-украинской войны. В частности, недавно он похвастался, что "открыл двери" к мирным переговорам Украины и РФ.

В начале декабря Орбан посетил Трампа во Флориде с новой "мирной миссией".

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